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Группа ЧТПЗ провела в Первоуральске театральный фестиваль «Снежность»

Группа ЧТПЗ провела в Первоуральске XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Спектакли лучших театральных коллективов страны увидели более 4 тыс. юных зрителей: воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, ученики подшефных Группе ЧТПЗ школ, студенты профильных колледжей, дети и внуки сотрудников компании.



Премьера семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!», созданного по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в подарок зрителям к юбилею фестиваля, стала настоящим украшением «Снежности». Юные воспитанники детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна вместе с профессиональными артистами представили зрителям музыкальный спектакль о детстве, дружбе и мечтах.



Основными фестивальными площадками в юбилейный для «Снежности» год в Первоуральске стали Дворец культуры ПНТЗ и Инновационный культурный центр.



Зрители фестиваля увидели театральные постановки коллективов Санкт-Петербургского кукольного театра «Бродячая собачка» и Озерского театра драмы и комедии «Наш дом».



В Инновационном культурном центре Первоуральска в рамках «Снежности» прошел спектакль кукольного театра «Бродячая собачка» — красочная постановка «Мойдодыр» обладателя высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Никиты Шмитько.



Завершился фестиваль «Снежность» 16 октября во Дворце культуры ПНТЗ. Озёрский театр драмы и комедии «Наш дом» представил музыкальный спектакль «Дикий» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок».



На протяжении 15 лет Группа ЧТПЗ организует и в полном объеме финансирует благотворительный театральный фестиваль «Снежность», даря юным зрителям лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны. Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы дать возможность подрастающему поколению из социально незащищенных слоев населения приобщиться к искусству, красоте, гармонии, получить внимание и заботу взрослых.



Фестиваль «Снежность» проводится при поддержке Правительств Челябинской и Свердловской областей, а также правительства Республики Татарстан. С 2015 года «Снежность» проходит при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

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