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РМК представит на выставке-форуме «ЭКОТЕХ’17» проекты по улучшению экологии Челябинской области

УрБК, Челябинск, 12.12.2017. Русская медная компания (РМК) представит на выставке-форуме «ЭКОТЕХ’17» в Москве проекты ликвидации накопленного в советские годы в регионе экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Русская медная компания планирует рекультивировать заброшенное хвостохранилище бывшего Карабашского медеплавильного комбината и ликвидировать горную выработку угольного разреза «Коркинский».



План по разработке проекта рекультивации территории бесхозного хвостохранилища в Карабаше был официально закреплен соглашением между заводом «Карабашмедь», Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области в ноябре 2016 года.



Второй проект РМК предполагает ликвидацию Коркинского разреза с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит РМК.



В итоге на месте самой большой в Евразии угольной выработки появится озеро с укрепленными берегами, на которых будет выполнено благоустройство и озеленение.



Техническая возможность и экологическая безопасность использования закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа при ликвидации разреза подтверждена исследованиями ученых Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты вуза подтвердили, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его бортов.



Предложение включить угольный разрез в технологическую цепочку будущего комбината было получено по итогам независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, который был проведен в 2016 году по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



«По объему предстоящих работ и эффекту, который окажут на состояние окружающей среды Челябинской области, проекты ликвидации Коркинского угольного разреза и рекультивации советского хвостохранилища в Карабаше обещают стать самыми масштабными в России инициативами частного бизнеса по ликвидации накопленного экологического ущерба. Для эффективного решения поставленных задач мы привлекаем ведущие научные и проектные организации страны и применяем наилучшие практики и технологии», — отметила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

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