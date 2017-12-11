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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности при производстве горных работ в связи с гибелью работника на шахте «Кальинская» ОК «РУСАЛ».



«Установлено, что 8 декабря 2017 года в 20.22 на шахте «Кальинская» на панельном штреке отметки в результате горного удара произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки, в результате чего погиб мастер-взрывник 5 разряда, 1971 года рождения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдения техники безопасности.



Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте.



Одновременно с прокуратурой проверку проводит Следственное управление СК России по Свердловской области.

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