ФАС притормозила транспортную реформу

Год назад жители Екатеринбурга находились в ожидании транспортного коллапса из-за планов городских властей радикально изменить маршрутную схему. И перевозчики, и пассажиры опасались, что транспортная реформа со своими системами пересадок принесет хаос. Однако выяснилось, что проблемы новой системы не только в организации движения. Накануне выяснилось, что вопрос сокращения маршрутов и перераспределения направлений застрял в очередных спорах администрации города с надзорными органами.О проблемах с отменой маршрутов на заседании комиссии по развитию транспортной инфраструктуры в Общественной палате (ОП) города сказал председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов.По его словам, на 2017 год в рамках первого этапа транспортной реформы была запланирована отмена 12 маршрутов. Восемь из них к настоящему времени убрали из схемы движения — 063, 010, 034, 20, 067, 81, 05а, 025.«Маршруты 024, 070, 05, 052 остались. Их планируется отменить после изменения пути следования некоторых маршрутов, которые задействованы в альтернативных вариантов обслуживания, а также проведения аукционов, которые намечались у нас провести во втором полугодии этого года», — сказал И. Федотов.По его словам, на электронный аукцион было выставлено 13 маршрутов, которые были объединены в шесть лотов. Из них был отторгован только один.«Пять лотов не были разыграны. У нас по этим лотам имеются предписания УФАС, и по всем этим пяти предписаниям у нас имеются судебные процессы. Основные претензии УФАС: неверные способы проведения закупочных процедур, осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам установленных ниже установленного тарифа РЭК. Также УФАС считает, что мы не можем предъявлять технические требования к транспортным единицам, и даже вот такого рода мелочи как использование валидаторов» — сказал председатель комитета по транспорту.В картотеке Арбитражного суда Свердловской области действительно есть четыре зарегистрированных иска администрации города к антимонопольщикам. В двух из них третьими лицами выступают перевозчики ООО «Уралтрансгрупп» и ООО «ЕТЭК-82».Все исковые заявления зарегистрированы в ноябре 2017 года, и по всей видимости, до конца 2017 года суд рассмотреть их не успеет. Не говоря уже о принятии решения.Впрочем, застрявшие в судах маршруты не привлекли особого внимания комиссии городской ОП, членом которой является один из разработчиков транспортной реформы Владимир Злоказов. Однако для пассажиров и перевозчиков это может стать очередным тревожным звонком.Напомним, что в первоначальном виде реформы из всех существующих 129 маршрутов должно было остаться меньше половины — 58: 9 трамвайных (из 30), 39 автобусных (из 80) и 10 троллейбусных (из 19). Оставшиеся линии перераспределялись под систему пересадок. Власти Екатеринбурга планировали запустить новую схему движения с 1 июля 2017 года, чтобы успеть таким образом к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.К началу января даже было подписано постановление о ликвидации нескольких десятков маршрутов, но после массовых протестов реформу разделили на два этапа. Запуск новой схемы перенесли на 1 июля 2019 года. С учетом того, что администрация Екатеринбурга не может изменить 13 маршрутов из-за проблем с торгами, несложно представить, как продвигалась бы транспортная реформа при массовой ликвидации и перераспределении схемы движения.С учетом того, что в основе всех изменений заложена система пересадок и отмена дублирующих маршрутов, при малейшем сбое целые районы рисковали остаться без транспортного сообщения.Например, в первой версии схемы число трамваев в микрорайоне ЖБИ планировалось сократить с 6 до 3, автобусов — с 9 до 2. На Сортировке количество трамваев должно было уменьшиться с 4 до 1, автобусов — с 8 до 1. По задумке авторов транспортной реформы, в отдаленные районы города предполагалось отправить автобусы средней вместимости, с которыми в основном работают коммерческие перевозчики.Соответственно, в случае подобного сбоя при торгах во время массового изменения маршрутной сети жители той же Сортировки могли бы и вовсе остаться без автобусов. Для самих перевозчиков участие в торгах в этом случае превращается в лотерею с непредсказуемым результатом. В масштабах 13 неразыгранных маршрутов это выглядит не так проблематично, как при изменении всей сети, насчитывающей почти 130 направлений.ФАС на сегодняшний день — не единственное ведомство, с которым регулярно конфликтует администрация города. Три недели назад муниципалитет проиграл суд ГИБДД о признании незаконными двух выделенных полос, которые также являются частью транспортной реформы. В целом в Госавтоинспекции с большой неохотой согласуют отдельные пространства для общественного транспорта. Да и в администрации Екатеринбурга не торопятся обосабливать трамвайные пути, ссылаясь на нехватку средств в бюджете на эти цели. Вместе с тем именно «выделенки» должны были стать привлекательной чертой передвижения на автобусах и трамваях.Судя по нынешним темпам отмены маршрутов, плавного перехода на новую сеть ожидать не следует. Скорее администрация Екатеринбурга делает пробные шаги. В 2018 году в разгар мундиаля серьезных перемен также ожидать не стоит. Равно как и не следует надеяться на скорое разрешение конфликтов муниципалитета и надзорных ведомств. Таким образом, к 1 июля 2019 года Екатеринбург может подойти с теми же системными проблемами и рисками, которые мешают сегодня транспортной реформе.