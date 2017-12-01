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В России 53% автомобилистов выступают за либерализацию тарифов ОСАГО

УрБК, Москва, 01.12.2017. Больше половины (53%) автомобилистов выступают за либерализацию системы тарифов ОСАГО, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



«Респонденты достаточно позитивно относятся к либерализации тарифов по ОСАГО. 53% согласны с нововведениями (учет индивидуальных особенностей вождения, скидки за аккуратную езду), каждый третий относится нейтрально. На негативное отношение указали только 6% опрошенных водителей. Это очень хороший результат, с учетом того, что тема установления справедливого тарифа была озвучена не так давно», — отмечает руководитель департамента количественных исследований холдинга «Ромир» Светлана Поликанина.



По данным опроса, 79% респондентов поддерживают установление индивидуальных тарифных коэффициентов, которые предусматривают скидки за аккуратную езду, 70% — увеличение срока страхования по ОСАГО до трех лет при обоюдном согласии сторон, 57% — увеличение размера возмещения ущерба до 1-2 млн руб. по обоюдному согласию сторон, 54% — возможности использования устройства телематики (спутникового мониторинга транспорта). Более трети респондентов согласны с установлением максимального размера стоимости полиса ОСАГО.



Большинство водителей считают, что применение справедливого тарифа снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей (64%), позволит сделать тарифы более свободными (54%), уменьшит число подставных аварий (52%) и позволит упростить покупку полиса ОСАГО (51%).



Тем не менее большинство водителей (61%) остаются удовлетворены ОСАГО в том виде, в котором оно предлагается в настоящее время. В сравнении с результатами прошлых исследований наблюдается рост удовлетворенности ОСАГО на 7 процентных пунктов. В целом ОСАГО по-прежнему воспринимается участниками опроса как «данность» (43%) и как важный для автомобилистов вид страхования (41%).

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