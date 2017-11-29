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Двое жителей Свердловской области обвиняются в серии автокраж на сумму 8,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Среднего Урала, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе предварительного следствия установлено, что оба они в период с июня 2013 года по 2017 год совершили восемь краж дорогостоящих автомобилей иностранного производства в городах Екатеринбург, Сухой Лог, Богданович, Сысерть, Ревда.



Для совершения преступлений обвиняемые использовали заранее приобретенное дорогостоящее оборудование, позволяющее «считывать» сигналы автомобильных охранных сигнализаций.



«После похищения автомобилей соучастники меняли на нем регистрационные знаки, после чего отгоняли транспортное средство в гаражный бокс на территории Каменска-Уральского, где проводились технические работы по «перебивке» идентификационных номеров машин. Похищенные автомобили в дальнейшем выставлялись обвиняемыми на продажу. Общий ущерб от совершенных преступлений составил свыше 8,4 млн руб.», — говорится в сообщении.



В отношении обоих соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сухоложский городской суд.

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