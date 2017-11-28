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МУП «Тепловые сети Верхние Серги» оштрафовано за невыплату заработной платы сотрудникам

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» оштрафовано на сумму 35 тыс. руб. из-за невыплаты сотрудникам заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Выяснилось, что 44 сотрудникам не платили деньги с сентября по октябрь 2017 года. Общая задолженность в итоге составила более 1 млн руб.



По итогам проверки предприятие было оштрафовано по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Кроме того, прокуратура в отношении директора предприятия возбудила дело об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».



Материалы проверки направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.



На сегодняшний день задолженность по зарплате на предприятии погашена на сумму 530 тыс. руб.

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