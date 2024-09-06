В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В домах, находящихся в ведении УК «Фонд Радомир», работы по подготовке к новому зимнему ...22.07.2024 С начала лета УК «Фонд Радомир» выкосила 621 тыс. 167 кв. м придомовой территории
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. С начала летнего сезона сотрудники управляющей компании (УК) ООО «Фонд Радомир» скосили ...03.07.2024 В 2024 году УК «Фонд Радомир» отремонтировала 518 кв. метров кровли
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Управляющая компания «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов в ...12.08.2011 Жилой фонд Екатеринбурга к отопительному сезону 2011-2012 готов на 62%
УрБК, Екатеринбург,12.08.2011.Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в пятницу, 12 августа 2011 года, ...02.09.2009 Администрация Екатеринбурга: 96% домов готовы к предстоящему отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2009. Администрация Екатеринбурга обнародовала основные показатели по подготовке жилищного ...