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06.09.2024

В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов, сообщает пресс-служба управляющей компании.

«Управляющая компания «Фонд Радомир» продолжает выполнять весь необходимый комплекс работ в многоквартирных домах, входящих в жилой фонд компании», — пояснили в пресс-службе.

Так, в многоквартирных домах, входящих в жилой фонд компании, специалисты отремонтировали 1,2 тыс. кв. метров кровли и 150 кв. метров козырьков над подъездами и квартирами верхних этажей.

Кроме того, заменили 240 почтовых ящиков и 1,7 тыс. ламп накаливания, установили 570 энергосберегающих ламп, отремонтировали 370 пог. м водосточных систем, выполнили превентивное аварийное кронирование 950 кубометров деревьев и обновили 620 кв. м. цоколя.

«Но все же нашим приоритетом является обеспечение бесперебойной работы систем внутридомовых инженерных сетей. Для выполнения этой задачи специалисты УК «Фонд Радомир» заменили в текущем году 1340 пог. м трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, 460 пог. м электросетей, восстановили 2,1 тыс. пог. м теплоизоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях», — резюмировал технический директор компании Олег Погорский.

В целом, по его словам, жилой фонд компании готов к отопительному периоду. Идут наладочные работы, аварийные ситуации устраняются в штатном режиме.
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