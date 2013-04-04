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В 2024 году УК «Фонд Радомир» отремонтировала 518 кв. метров кровли

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Управляющая компания «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов в многоквартирных домах (МКД), входящих в жилой фонд компании. Так, с начала летнего периода УК отремонтировала 518 кв. м. кровли.

«Ремонтные работы продолжатся все лето, если позволит погода, захватим и сентябрь. Выполнить работы очень важно именно сейчас, это связано с технологией производства работ (применительно к мягким кровлям). Конечно, шиферные кровли можно ремонтировать и в зимний период, но, с учетом уральского климата, большую часть работ необходимо завершить до затяжных дождей, чтобы не допустить намокания чердачных помещений или квартир, расположенных на последних этажах», — отметил начальник производственно-технического отдела УК «Фонд Радомир» Павел Салмов.

Помимо ремонтов кровель, в летний сезон проводятся и другие работы. Например, красить подъезды лучше тоже в летнее время, так как можно проветривать помещения (краска лучше сохнет, и меньше дискомфорта жильцам). Так, уже были отремонтированы подъезды в домах, расположенных по адресам Данилы Зверева, 9, Гагарина, 47, Студенческая, 70, Академическая, 10 и Первомайская, 70.

Помимо покраски, в текущем режиме выполняются и другие ремонтные работы. Так, в 2024 году в жилом фонде «Фонд Радомир» было заменено 169 почтовых ящиков, выполнено 90 кв. м. остекления, отремонтировано 240 кв. м. дверей, установлено 445 шт. энергосберегающих ламп и 105 светильников, отремонтировано 244 пог. м водосточных систем.

«Но все же нашим приоритетом является обеспечение бесперебойной работы систем внутридомовых инженерных сетей. Для выполнения этой задачи специалисты УК «Фонд Радомир» заменили в 2024 году 482 пог. м трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления, 449 пог. м электросетей, восстановили 956 пог. м теплоизоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях», — резюмировал П. Салмов.
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