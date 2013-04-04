В 2024 году УК «Фонд Радомир» отремонтировала 518 кв. метров кровли

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Резервный фонд Свердловской области рассматривает вопрос о выделении средств на ремонт ...04.04.2013 УК ООО «Фонд Радомир» по требованию прокуратуры проведет ремонт в доме
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2013. Прокуратура Свердловской области, проведя проверку по обращению жительницы ...19.01.2012 Страховая компания пытается принудить ООО УК «Фонд Радомир» к возмещению ущерба, причиненного падением снега с крыши здания на автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2012. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска ООО «Страховая ...22.10.2010 В отношении заместителя директора ООО «Фонд Радомир» Николая Мойсеенко возбуждено административное дело
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2010. В отношении заместителя гендиректора ООО «Фонд Радомир» Николая Мойсеенко возбуждено ...20.10.2010 ООО «Фонд Радомир» уличено в нарушениях закона при эксплуатации жилого фонда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2010. Во исполнение задания прокуратуры Свердловской области прокуратурой Кировского района ...