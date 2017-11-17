«Генерация» банкротств

В последние два месяца в Свердловской области обанкротилось сразу пять предприятий промышленной группы «Генерация». Крупный производитель нефтегазового оборудования потерял практически все ключевые активы. Компания не смогла погасить многомиллиардные долги. Поэтому кредиторы приняли решение банкротить все без исключения активы холдинга.Согласно данным, размещенным на официальном сайте компании, промышленная группа «Генерация» является производителем и поставщиком теплоэнергетического, нефтегазового, бурового, нефтехимического оборудования и оборудования для защиты окружающей среды в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Президентом предприятия является предприниматель Валерий Лаптев.В начале сентября 2017 года арбитражный суд Свердловской области признал банкротом крупнейший актив промышленной группы «Генерация» — ПАО «Буланашский машиностроительный завод». Предприятие специализируется на производстве и модернизации буровых установок, бурового и насосного оборудования. С иском о банкротстве предприятия в январе 2017 года обратилось ООО «Магнитогорский крановый завод». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 17 кредиторов ООО «БМЗ» составляет 7 млрд 318 млн 365 тыс. руб., из которых в реестр включены семь кредиторов с суммой требований 4 млрд 415 млн 075 тыс. руб.В конце сентября аналогичное решение было вынесено в отношении ООО «Генерация буровое оборудование». Основным видом деятельности организации является оптовая торговля машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. С иском о банкротстве ООО «Генерация буровое оборудование» в феврале 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Сумма требований, заявленных кредиторами предприятия в ходе производства по делу, превышает 2 млрд руб.В октябре 2017 года свердловский арбитраж признал банкротом еще одно предприятие промышленной группы «Генерация» — ПАО «Нефтемаш». С иском также обратился Сбербанк в феврале 2017 года. В ходе рассмотрения дела суд установил, что сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 833 млн 225 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.В ноябре были признаны банкротами еще два актива компании. В начале месяца арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру конкурсного производства на ООО «Генерация нефтегазовое оборудование». Организация специализируется на оптовой торговле машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Иск о банкротстве подало ООО «Завод мобильных конструкций». Общая сумма требований кредиторов предприятия составляет 4 млрд 109 млн 248 тыс. руб.В этом же месяце свердловский арбитраж признал банкротом ООО «Генерация-Экспорт». Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Заявителем по делу выступил Сбербанк. Общая сумма исковых требований — 932 млн 478 тыс. руб.Следует отметить, что в августе 2017 года в суд поступил иск о несостоятельности и самой промышленной группы «Генерация» на сумму 1,6 млрд руб.Существуют разные точки зрения относительно причин финансового краха известного предприятия. Чаще всего аналитики говорят о неэффективном качестве управления и сложной ситуации на российском рынке нефтегазового машиностроения. Известно, что предприятие взяло крупные кредиты у Сбербанка и Юникредитбанка. Однако через определенное время перестало выполнять свои обязательства. Переговоры о реструктуризации займов не увенчались успехом.После начала кризиса рынок нефтегазового машиностроения РФ переживал тяжелый период. Из-за снижения цен на нефть и введения западных санкций российские энергетические компании стали откладывать реализацию новых проектов, следовательно, закупать меньше профильного оборудования.С конца 2016 года рынок нефтегазового машиностроения стал постепенно восстанавливаться. Однако это не помогло исправить финансовое положение группы «Генерация». Долговая нагрузка предприятия выросла до неподъемного уровня.«Сложно назвать конкретную причину банкротства активов промышленной группы «Генерация». Сейчас предприятия нефтегазового машиностроения Свердловской области чувствуют себя вполне благополучно. Спрос на такое оборудование большой. Заводы завалены заказами. Конечно, есть определенные проблемы с отсрочками платежей. Но в последнее время они тоже постепенно решаются», — сообщил директор Союза машиностроительных предприятий Свердловской области Андрей Бухмастов.Отметим, что банкротство активов «Генерации» сопровождается серьезными социальными последствиями. Недавно стало известно, что 430 сотрудников Буланашского машиностроительного завода долгое время не могли получить зарплату за июль-сентябрь 2017 года. Проблему удалось решить только в середине ноября после вмешательства прокуратуры. Не исключено, что на других предприятиях «Генерации» также существуют задержки по зарплате, о которых пока не сообщается. Кроме того, в дочерних компаниях группы в краткосрочной перспективе могут произойти массовые сокращения.