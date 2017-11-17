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Букмекеры подсчитали шансы сборной России на победу на ЧМ-2018

Букмекеры подсчитали шансы сборной России на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Данные приводит «Рейтинг Букмекеров».



Коэффициент на победу россиян составляет 34,0. С такой же вероятностью чемпионами мира могут стать хорваты, колумбийцы и уругвайцы.



Фаворитами чемпионата мира считаются сборные Бразилии и Германии. Шансы бразильцев и действующих чемпионов мира немцев на победу в турнире оцениваются коэффициентом 6,0. На третьей строке в списке фаворитов находятся французы (6,5). Далее идут аргентинцы (9,0) и бельгийцы (15,0).

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