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Ученые разработали для Екатеринбурга 66 концепций развития

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Ученые Института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали для Екатеринбурга 66 концепций развития — по одной для каждого жилого микрорайона. Об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Алексей Кожемяко.



Концепции представят на форуме «Города России 2030: перекрестки возможностей», который пройдет в Екатеринбурге 15-16 ноября 2017 года.



«У нас сегодня присутствует Институт экономики Уральского отделения Академии наук. Мы представим вместе с ними достаточно уникальный проект — это концепция стратегического развития города Екатеринбурга до 2030 года, и самое интересное, что, наверное, еще ни один из городов не сделал, — концепция развития микрорайонов города Екатеринбурга с точки зрения того, чтобы они выровнялись в своих показателях, в своих социальных направлениях, как центральная часть, так и периферийная», — рассказал Алексей Кожемяко.



По словам завотделом региональной промышленной политики и экономики безопасности Института экономики УрО РАН Виктории Акбердиной, подобные проекты уже реализовали в Москве и Перми. Однако там разрабатывали концепции для административных районов.



«Мы подошли к этому процессу с учетом научной направленности и учли три аспекта. Во-первых, это полицентричность Екатеринбурга. То есть в городе формируется несколько подъядер — не только центральный микрорайон, но и микрорайоны на периферии, во втором, третьем и четвертом поясах. Во-вторых, это эффективный территориальный капитал. Когда мы говорим, что эффективность вложений в конкретные микрорайоны отличается, и мы должны это регулировать. В-третьих, это обеспечение равнодоступности общественных благ в каждом микрорайоне», — добавила она.

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