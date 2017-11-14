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Россельхознадзор обратился в Генпрокуратуру из-за массового заражения свиней в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) направила обращение в адрес Генпрокуратуры РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в заносе возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Тюменской области и его распространении на территории Курганской области и Ямало-Ненецкого АО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, 10 ноября по результатам лабораторных исследований в ООО «Комплекс» (с. Шорохово Исетского района Тюменской области) установлена вспышка африканской чумы свиней. По предварительной информации, падеж на указанном предприятии начался в двадцатых числах октября текущего года. Трупы павших животных поставлялись на ГУП ТО «Ишимский ВСУЗ».



Свиньи, инфицированные возбудителем АЧС, с комплекса поступали в другие регионы страны, в том числе в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.



Факты поставок больных АЧС животных на предприятия Курганской области и крестьянско-фермерское хозяйство Ямало-Ненецкого АО, а также тот факт, что падеж свиней на момент постановки диагноза АЧС составлял более 600 голов, позволяют предположить, что на комплексе скрывался массовый падеж животных. При этом ветеринарной службой Тюменской области не были приняты меры по своевременной диагностике АЧС перед оформлением ветеринарных сопроводительных документов на отгружаемых с комплекса свиней.



На сегодняшний день по причине нежелания тюменской региональной ветеринарной службы работать в системе электронной ветеринарной сертификации невозможно оперативно и достоверно установить, в адрес каких получателей отгружалась зараженная продукция с ООО «Комплекс».

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