Новости дня

Представители РМК провели встречу с противниками строительства Томинского ГОКа

14 ноябрь 2017 (09:03)

УрБК, Челябинск, 14.11.2017. Руководство Русской медной компании (РМК) встретилось с общественными активистами Сергеем Белогороховым и Василием Московцом, которые протестуют против строительства в регионе Томинского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

Со стороны инвестора в беседе принимали участие президент Русской медной компании Всеволод Левин, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар и вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев.

Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся реализации проекта. Представители РМК в ходе общения подчеркнули, что Томинский ГОК располагает всеми необходимыми положительными заключениями государственных экспертиз и разрешениями на строительство возводимых в данный момент объектов комбината.

Кроме того, компания подтвердила намерение ликвидировать Коркинский угольный разрез с применением закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...