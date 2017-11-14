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Представители РМК провели встречу с противниками строительства Томинского ГОКа
14 ноябрь 2017 (09:03)
УрБК, Челябинск, 14.11.2017. Руководство Русской медной компании (РМК) встретилось с общественными активистами Сергеем Белогороховым и Василием Московцом, которые протестуют против строительства в регионе Томинского горно-обогатительного комбината. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
Со стороны инвестора в беседе принимали участие президент Русской медной компании Всеволод Левин, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар и вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев.
Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся реализации проекта. Представители РМК в ходе общения подчеркнули, что Томинский ГОК располагает всеми необходимыми положительными заключениями государственных экспертиз и разрешениями на строительство возводимых в данный момент объектов комбината.
Кроме того, компания подтвердила намерение ликвидировать Коркинский угольный разрез с применением закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа.
Со стороны инвестора в беседе принимали участие президент Русской медной компании Всеволод Левин, вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар и вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев.
Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся реализации проекта. Представители РМК в ходе общения подчеркнули, что Томинский ГОК располагает всеми необходимыми положительными заключениями государственных экспертиз и разрешениями на строительство возводимых в данный момент объектов комбината.
Кроме того, компания подтвердила намерение ликвидировать Коркинский угольный разрез с применением закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа.
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