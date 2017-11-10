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Жителя Екатеринбурга приговорили к пяти годам лишения свободы за поджог 41 автомобиля
10 ноябрь 2017 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Александру Лемешеву, признанному виновным в поджоге 41 автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В суде установлено, что в период с 23 февраля 2015 года по 16 октября 2016 года обвиняемый, действуя на территории Екатеринбурга, Арамили и Сысерти, в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, разливал на различного рода марки и модели автомобилей (Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero, Honda Civic) горючую жидкость и поджигал. В результате уничтожен полностью или частично 41 автомобиль», — говорится в сообщении.
В результате серии поджогов общая сумма ущерба составила 4,5 млн руб.
По решению суда А. Лемешев признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
«В суде установлено, что в период с 23 февраля 2015 года по 16 октября 2016 года обвиняемый, действуя на территории Екатеринбурга, Арамили и Сысерти, в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, разливал на различного рода марки и модели автомобилей (Hyundai Solaris, Mitsubishi Pajero, Honda Civic) горючую жидкость и поджигал. В результате уничтожен полностью или частично 41 автомобиль», — говорится в сообщении.
В результате серии поджогов общая сумма ущерба составила 4,5 млн руб.
По решению суда А. Лемешев признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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