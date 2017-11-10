Новости дня
В Свердловской области второй год наблюдается отток населения из региона
10 ноябрь 2017 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. В Свердловской области за первые девять месяцев 2017 года наблюдается миграционная убыль населения. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.
Согласно материалам, с января по сентябрь этого года в Свердловскую область прибыли 29 тыс. 585 человек. За тот же период из области уехали 33 тыс. 043 жителя. Таким образом, миграционная убыль составила 3 тыс. 548 человек. За аналогичный период прошлого года убыль составила 5 тыс. 113 человек.
Вместе с тем по международной миграции показатели показали прирост — 2 тыс. 980 человек. Однако это меньше прошлогодних данных (4 тыс. 910 человек).
По демографическим показателям в Свердловской области также наблюдается убыль населения — на 3 тыс. 551 человек за период с января по сентябрь 2017 года.
Согласно материалам, с января по сентябрь этого года в Свердловскую область прибыли 29 тыс. 585 человек. За тот же период из области уехали 33 тыс. 043 жителя. Таким образом, миграционная убыль составила 3 тыс. 548 человек. За аналогичный период прошлого года убыль составила 5 тыс. 113 человек.
Вместе с тем по международной миграции показатели показали прирост — 2 тыс. 980 человек. Однако это меньше прошлогодних данных (4 тыс. 910 человек).
По демографическим показателям в Свердловской области также наблюдается убыль населения — на 3 тыс. 551 человек за период с января по сентябрь 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Естественная убыль населения в Свердловской области в январе-июле составила 3,5 тыс. человек
- За год миграционный прирост в Свердловской области сократился в два раза
- В 61 свердловском муниципалитете зафиксирована убыль населения
- Отток жителей Свердловской области в другие регионы РФ вырос в 7,5 раза
- Отток жителей Свердловской области в другие регионы РФ вырос в 7,5 раза
Loading...