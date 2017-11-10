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В Свердловской области второй год наблюдается отток населения из региона

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. В Свердловской области за первые девять месяцев 2017 года наблюдается миграционная убыль населения. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.



Согласно материалам, с января по сентябрь этого года в Свердловскую область прибыли 29 тыс. 585 человек. За тот же период из области уехали 33 тыс. 043 жителя. Таким образом, миграционная убыль составила 3 тыс. 548 человек. За аналогичный период прошлого года убыль составила 5 тыс. 113 человек.



Вместе с тем по международной миграции показатели показали прирост — 2 тыс. 980 человек. Однако это меньше прошлогодних данных (4 тыс. 910 человек).



По демографическим показателям в Свердловской области также наблюдается убыль населения — на 3 тыс. 551 человек за период с января по сентябрь 2017 года.

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