Новости дня

Volkswagen отзывает в России почти 1 тыс. автомобилей Audi

УрБК, Москва, 08.11.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», являющаяся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке, объявила об отзыве 953 автомобилей марки Audi A6, A7 и RS6. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2017 году.



Причиной отзыва транспортных средств является некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики.



На транспортных средствах Audi A6, A7, RS6 будет выполнено обновление программного обеспечения диагностического интерфейса шин данных.



Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: