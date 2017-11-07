Новости дня

Почти треть российских работников готовы судиться с работодателем из-за нарушения их прав

УрБК, Москва, 07.11.2017. Почти треть (26%) работников российских компаний готовы вступить в конфронтацию с работодателем в случае нарушения их интересов. Об этом сообщается в исследовании, подготовленном экспертами проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций».



«26% работников готовы спорить с работодателем с помощью надзорных органов или через суд, если их интересы будут нарушены. При этом реально хотя бы раз таким способом отстаивали свои интересы лишь 5,6% опрошенных», — говорится в исследовании.



Отстаивать свои права сотрудники намерены в случае задержки зарплаты (70%), отказа в положенном отпуске (64%), внеурочной работы без вознаграждения (57%). Также 33% пожаловались бы из-за несправедливого увольнения, оформленного «по собственному желанию», 27% — если бы при первом приеме на работу не получили трудовую книжку.



Портал Job.ru подсчитал, что заявить о нарушениях в трудовую или налоговую инспекцию готовы 60% из 2,5 тыс. опрошенных. При этом 48,7% хотели бы пожаловаться анонимно, 25,9% желали бы обойтись без упоминания фамилии, но не настаивают на этом, а 25,4% могут сказать все открыто, и им все равно, узнает ли работодатель их имя.



При этом женщины хотят оставаться неузнанными чаще мужчин (52,8% против 44,4%). Также в исследовании упоминается, что с возрастом снижается потребность в анонимности при формировании жалоб работодателю. Большинство (41,2%) вступает в конфликт с компанией для того, чтобы добиться справедливости, а не ради материальной выгоды, а 30,7% вообще не стали бы доносить. Кроме того, чем старше работник, тем реже он готов «выносить сор из избы». Доля противников доносов до 54 лет достигает 30%, а после 55 лет — уже 55,4%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: