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Производство хлебобулочных изделий на Среднем Урале в январе-сентябре сократилось на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале снизилось на 13,8%.



Объемы выпуска сыра в регионе выросли на 13,8%, свинины — на 5,6%, маргарина — на 5,3%, сливочного масла — на 3,5%, говядины — на 2,8%, молока — на 2%, хлебобулочных изделий длительного хранения и полуфабрикатов — на 1,9%, кондитерских изделий — на 1,3%.

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