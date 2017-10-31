«Плато-банку» добавили статей

Ситуация вокруг екатеринбургского «Плато-банка» продолжает развиваться в уголовной плоскости. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), владельцу кредитной организации Андрею Лазареву и двум топ-менеджерам компании предъявлены обвинения еще по двум статьям — «отмывание денег» и «подделка документов».Напомним, проблемы у «Плато-банка» начались в начале 2012 года, когда Центробанк направил руководству письмо «о неудовлетворительной финансовой устойчивости банка в течение 3 месяцев подряд». В ответ компания обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании незаконными и необоснованными выводы, содержащихся в послании регулятора, однако суд отказал в удовлетворении требований.В мае 2015 года регулятор принял решение об отзыве лицензии у банка, причиной чего стало то, что размер собственного капитала компании не соответствовал установленному нормативу в 300 млн руб. Спустя еще пару месяцев Центробанк подал иск о признании банкротом екатеринбургского «Плато».Позже в ходе проверки временная администрация обнаружила «дыру» в капитале организации в размере 434 млн руб., после чего Центральный банк России направил в Следственный комитет РФ обращение с просьбой провести проверку о совершении учредителем и рядом работников «Плато-банка» преднамеренного банкротства банка и других противоправных деяний.«Стоимость активов «Плато-банка» не превышает 473 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в 907,3 млн руб. Обслуживание практически всех заемщиков банка осуществлялось вне рамок проведения ими реальной хозяйственной деятельности. Проводимые банком операции имеют признаки вывода из банка средств, в том числе привлеченных от физических лиц. Кроме того, банком учитывалось имущество по стоимости, многократно превышающей рыночную», — заявил ЦБ.По результатам проверки были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».Спустя два года — 27 октября 2017 года, после предварительного следствия по делу, уголовное дело в отношении экс-владельца «Плато-банка» Андрея Лазарева и его топ-менеджеров пополнилось новыми статьями. К вышеупомянутым обвинениям добавились статьи 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».По сообщению Агентства по страхованию вкладов, на 1 октября 2017 года размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 909 млн 487 руб. Однако, как считает независимый финансовый эксперт Григорий Вахитов, клиенты банка вряд ли смогут получить свои деньги назад.«В лице топ-менеджмента нашли условно крайних. Даже если они что-то подписывали, этих денег они все равно не видели. Наверняка все схемы по отмыванию денег осуществлялись не в их интересах, а в интересах вполне конкретных лиц, приближенных к собственникам», — считает эксперт.По его мнению, вполне вероятно, что в случае с «Плато-банком» существовали фирмы, которые ставили эти «серые схемы деятельности» на поток.«Это условно фирмы-«однодневки», с которых государство налоги получить не может, не то что какую-то задолженность. Все это маловероятно. Кто-то получит уголовный срок, кто-то условное наказание, а вот денег ждать не стоит», — заключил Г. Вахитов.Отметим, что с момента признания «Плато-банка» банкротом прошло больше двух лет, несмотря на это на 1 октября 2017 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами составляет всего 26,912 млн руб.