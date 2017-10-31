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Официальный курс долл. США вырос на 24 коп., евро — на 42 коп.

УрБК, Москва, 31.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 24,63 коп., до 58,11 руб., евро — на 42,55 коп., до 67,64 руб.

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