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Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году составит 11,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году составит 11,3 млрд руб., в 2019 году — 2,3 млрд руб., в 2020 году — 2,5 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр финансов Галина Кулаченко.



«В 2018 году расходы бюджета Свердловской области составят 221,1 млрд руб., доходы — 209,8 млрд руб. Дефицит будет на уровне 11,3 млрд руб. Это на 2,3 млрд руб. меньше, чем в 2017 году. Мы считаем, что параметры бюджета достойные. Есть хорошая динамика по налоговым и неналоговым доходам», — заявила Г. Кулаченко.



По ее словам, дефицит бюджета будет покрываться за счет выпуска государственных облигаций. Бюджетные кредиты предполагается не привлекать.

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