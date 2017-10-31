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Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году составит 11,3 млрд рублей
31 октябрь 2017 (14:45)
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. Дефицит бюджета Свердловской области в 2018 году составит 11,3 млрд руб., в 2019 году — 2,3 млрд руб., в 2020 году — 2,5 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр финансов Галина Кулаченко.
«В 2018 году расходы бюджета Свердловской области составят 221,1 млрд руб., доходы — 209,8 млрд руб. Дефицит будет на уровне 11,3 млрд руб. Это на 2,3 млрд руб. меньше, чем в 2017 году. Мы считаем, что параметры бюджета достойные. Есть хорошая динамика по налоговым и неналоговым доходам», — заявила Г. Кулаченко.
По ее словам, дефицит бюджета будет покрываться за счет выпуска государственных облигаций. Бюджетные кредиты предполагается не привлекать.
«В 2018 году расходы бюджета Свердловской области составят 221,1 млрд руб., доходы — 209,8 млрд руб. Дефицит будет на уровне 11,3 млрд руб. Это на 2,3 млрд руб. меньше, чем в 2017 году. Мы считаем, что параметры бюджета достойные. Есть хорошая динамика по налоговым и неналоговым доходам», — заявила Г. Кулаченко.
По ее словам, дефицит бюджета будет покрываться за счет выпуска государственных облигаций. Бюджетные кредиты предполагается не привлекать.
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