Валюта «сбежит» от кризиса

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов представил кабмину меры по модернизации валютного контроля. Взамен на некоторую либерализацию законодательства, например, отмены обязательного возврата экспортной выручки в страну, министр предложил дать право Банку России и правительству РФ вводить жесткие ограничения на валютные операции компаний-экспортеров в кризис. Эксперты считают, что подобное предложение может дестабилизировать ситуацию на валютном рынке: экспортеры начнут активнее выводить средства за рубеж, а граждане — забирать валюту со вкладов в банках.Ужесточение валютного контроля может напугать вкладчиков банков и привести к оттоку капитала из кредитных учреждений, считает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин. Тогда правительство РФ будет вынуждено уже ввести ограничения и для физических лиц.«Надо понимать: если правительство решит «наложить лапу» на экспортную выручку экспортеров, извините за тавтологию, то люди побегут в банки за вкладами, которых на самом деле много — порядка 95 млрд долл. США. Соответственно, чтобы не допустить этого оттока, было бы логично принять здесь какие-то меры. Народ у нас пугливый, и самая большая проблема в том, что Силуанов вынес это на поверхность. Надо понимать, что если у правительства появится такая возможность, то она будет использована. Через год, пять — это уже неважно, но она точно будет использована», — прокомментировал он.Независимый финансовый аналитик Константин Селянин отмечает, что появление самого термина «кризис» для введения специальных полномочий может дестабилизировать ситуацию.«Любое законодательство, и валютное в том числе, должно отвечать такому критерию как «стабильность». Поэтому эта оговорка «во время кризиса» очень существенна. Некие ограничения, которых нет в обычных условиях, могут ввести во время кризиса, критерии которого тоже непонятны. Кто будет этот кризис объявлять, когда у него начало, когда конец? Любая неопределенность негативно сказывается на бизнесе», — пояснил аналитик.Введение новых ограничений, наоборот, спровоцирует отток капитала, считает аналитик Григорий Вахитов.«Все эти регулирования, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Люди будут пытаться обходить эти ограничения и с большей инициативой начнут выводить деньги за рубеж. Понятно, что регулирование есть и сейчас, и оно касается именно вывода денег за границу. Всегда есть такое, когда начинают регулировать — появляется «чесотка», чтобы прибрать к рукам еще что-нибудь, что плохо лежит. Надо рынок не регулировать, а создавать условия, чтобы он развивался в нужном направлении, чтобы внутри страны инвестировать было выгоднее. Когда деньги начнут возвращаться в страну, а не убегать из страны. Пока внутри страны не будет привлекательной ниши для инвестирования, деньги возвращаться в страну не будут», — рассказал эксперт.Константин Селянин выступает за модернизацию валютного контроля. Однако проводить ее нужно в части корреляции российского законодательства с международными нормами.«Модернизацию валютного законодательства необходимо проводить, потому что сегодня оно очень серьезно сдерживает какую-то экспансию на экспорт российских компаний. Практически наше валютное законодательство никак не коррелируется с законодательствами других стран. Вообще говоря, наши законодатели и налоговые органы исходят из того, что российское предприятие обязано нести ответственность за действия второй стороны, то есть контрагента: оплатит ли он вовремя, полностью, предоставит ли документы в нужном виде. Допустим, во многих западных странах нет такого понятия как «печать», а у нас налоговая не принимает без нее документы. Вот это все надо исправлять», — резюмировал К. Селянин.Скорее всего, указанные меры примут, но не публично, рассуждает Виталий Калугин.«Я думаю, что эти поправки примут. Может быть, завуалированно для широкой публики. После кризиса 2014 года, когда, говорят, президент обзванивал экспортеров лично, чтобы они продавали выручку, и не допустил скачка курса в район 100 руб., Минфин заранее дует на воду. Они прекрасно понимают, что экономика в стагнации, не имеет каких-то, скажем так, разумных оснований для бурного роста и до сих пор питается спекулятивными капиталами в части платежного баланса. Думаю, что проблемы в экономике и платежном балансе у нас возникнут уже в конце 2018-начале 2019 годов», — пояснил Виталий Калугин.Он добавил, что время, выбранное министром финансов для их анонсирования, вызывает удивление.«Конечно, удивило, что Силуанов запросил это сейчас, а не после выборов, потому что бюджет этого года по доходам, в общем-то, исполняется с превышением, и в резервном фонде, по моим подсчетам, останется больше, чем могло бы. Поэтому сейчас я за курс доллара США пока бы не волновался — где-то до середины 2018 года. Почему сейчас это предложение вынесли на публику, для меня вообще загадка», — подытожил аналитик.Пока правительство РФ не дало оценку предложениям Минфина. Однако против дополнительного валютного регулирования в кризис уже высказался министр экономического развития России Максим Орешкин. Министр Антон Силуанов позже опроверг планы ведомства на ввод дополнительных валютных ограничений.