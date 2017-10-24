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НБКИ: Объем выданных МФИ займов населению в Челябинской области увеличился на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2017. На 1 октября 2017 года суммарный объем предоставленных микрофинансовыми институтами (МФИ) займов населению в Челябинской области составил 3 880 млн руб., увеличившись в III квартале на 2,3%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом объем займов на покупку потребительских товаров в регионе составил 1 766 млн руб., микрозаймов «до зарплаты» — 2 114 млн руб.



В целом по России суммарный объем займов МФИ населению на 1 октября составил 146,2 млрд руб.: с 1 июля он вырос на 2,7%. Это рекордно низкий показатель роста портфеля с 2015 года.



Основным фактором снижения темпов роста портфеля МФИ в III квартале стало сокращение на 4,5%, до 67,9 млрд руб. объемов действующих микрокредитов («займов до зарплаты»). Портфель займов на покупку потребительских товаров (аналогичны банковским потребительским кредитам), напротив, вырос на 10%, до 78,3 млрд руб.



«После трех лет динамичного роста, в III квартале 2017 года увеличение портфеля микрофинансовых займов фактически остановилось. При этом в первую очередь обращает на себя внимание сокращение портфеля самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов продолжают расти. По нашему мнению, замедление роста, помимо прочего, также свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет «вернулись» в банки, которые в 2017 году снова активизировались на рынке розничного кредитования. В результате у граждан появилась возможность использовать «до зарплаты» другие кредитные продукты, в частности, кредитные карты», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Однако, по его словам, говорить о долгосрочной тенденции снижения темпов роста в микрофинансовом сегменте розничного кредитования пока еще рано.

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