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«МегаФон» начнет работу в сфере цифровой экономики

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Компания «МегаФон» объявила о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой повестке дня. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Для этого в структуре «МегаФона» появилось отдельное направление — дирекция по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам. На Урале это подразделение возглавит Евгений Иванов. Главная задача топ-менеджера — развивать и внедрять интеграционные услуги «МегаФона» для госслужб и бизнеса в условиях цифровизации.



«Сегодня именно государство выступает законодателем моды в развитии цифровых технологий, являясь заказчиком многих прорывных идей и цифровизации экономики. Мы идем в ногу со временем и уже разработали решения для современной урбанистики и управления регионами, которые повысят комфорт проживания горожан и в целом качество государственного управления. Большие данные, беспроводные и облачные сервисы, телемедицина, «умные» и безопасные города и регионы — наши ключевые направления в работе», — рассказал Евгений Иванов.



По данным консалтинговой компании BCG, по уровню развития цифровой экономики Россия занимает 39 место в мире из 85. Отставание от лидеров цифровизации — Южной Кореи, Дании, Великобритании, Швеции, Норвегии — 5-8 лет. Урал относится к развивающимся регионам, но первенство в России сохраняют Москва и Санкт-Петербург.



«МегаФон» — лидер по внедрению новейших технологий связи. Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов, собственные разработки позволяют нам быть активными участниками правительственной программы по цифровизации ключевых отраслей экономики страны. А после создания в компании специального направления мы совместно с государством и коллегами по телекому еще активнее продолжим устранение цифрового неравенства в малых населенных пунктах, используя технологические инновации и новые подходы», — отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.

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