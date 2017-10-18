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Госдолг Свердловской области достиг 55,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. На 1 октября 2017 года государственный долг Свердловской области составил 55 млрд 511,7 тыс. руб. Такие данные опубликовало региональное министерство финансов.



При этом объем обязательств муниципалитетов региона составил 5,3 млрд руб. За три месяца общий госдолг региона снизился на 1,5 млрд руб., а муниципалитетов — на 16 млн руб.



В структуре обязательств Свердловской области наибольшую долю составляют бюджетные кредиты — 33,8 млрд руб., на втором месте кредиты коммерческих банков — 15,4 млрд руб. Еще 1,1 млрд руб. приходится на государственные и муниципальные гарантии, 5,3 млрд руб. — на ценные бумаги.

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