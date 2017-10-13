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ЦБ понадобились дополнительные силы для санации ФК «Открытие»
13 октябрь 2017 (12:42)
УрБК, Москва, 13.10.2017. Банк России привлек 21 сотрудника Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для санации ФК «Открытие». Соответствующий приказ от 10 октября 2017 года регулятор опубликовал на своем сайте.
До указанной даты процедурой занимались только сотрудники ЦБ. В дальнейшем им будут помогать представители департамента реструктуризации финансовых организаций АСВ.
Ранее ЦБ РФ дважды пополнял своими сотрудниками временную администрацию в ФК «Открытие».
Временная администрация в банке была введена 29 августа 2017 года.
До указанной даты процедурой занимались только сотрудники ЦБ. В дальнейшем им будут помогать представители департамента реструктуризации финансовых организаций АСВ.
Ранее ЦБ РФ дважды пополнял своими сотрудниками временную администрацию в ФК «Открытие».
Временная администрация в банке была введена 29 августа 2017 года.
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