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Белоярская АЭС начинает вывоз на переработку отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ
13 октябрь 2017 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Белоярская АЭС готова начать вывоз отработавшего ядерного топлива с окончательно остановленных энергоблоков № 1 и 2 с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 на перерабатывающее предприятие «Маяк» (ЗАТО Озёрск, Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.
Транспортно-технологическая схема отправки была разработана с учетом всех требований безопасности. Белоярская АЭС и ПО «Маяк» совместно провели ряд испытаний, в ходе которых загрузка, перевозка ОЯТ, разгрузка вагона и помещение ОЯТ в хранилище отрабатывалась до мельчайших деталей. Пробная отправка кассеты-имитатора с ОЯТ на перерабатывающее предприятие состоялась в 2016 году.
«Теперь Белоярская АЭС готова начать планомерный вывоз отработавшего топлива реакторов АМБ, чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации. Полностью вывезти отработавшее ядерное топливо первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли», — рассказали в пресс-службе.
Первый и второй энергоблоки Белоярской АЭС с уран-графитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от «Атом мирный большой») были первенцами «большой» атомной энергетики СССР. Они были окончательно остановлены в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.
Транспортно-технологическая схема отправки была разработана с учетом всех требований безопасности. Белоярская АЭС и ПО «Маяк» совместно провели ряд испытаний, в ходе которых загрузка, перевозка ОЯТ, разгрузка вагона и помещение ОЯТ в хранилище отрабатывалась до мельчайших деталей. Пробная отправка кассеты-имитатора с ОЯТ на перерабатывающее предприятие состоялась в 2016 году.
«Теперь Белоярская АЭС готова начать планомерный вывоз отработавшего топлива реакторов АМБ, чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации. Полностью вывезти отработавшее ядерное топливо первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли», — рассказали в пресс-службе.
Первый и второй энергоблоки Белоярской АЭС с уран-графитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от «Атом мирный большой») были первенцами «большой» атомной энергетики СССР. Они были окончательно остановлены в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.
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