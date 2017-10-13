Новости дня

Белоярская АЭС начинает вывоз на переработку отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Белоярская АЭС готова начать вывоз отработавшего ядерного топлива с окончательно остановленных энергоблоков № 1 и 2 с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 на перерабатывающее предприятие «Маяк» (ЗАТО Озёрск, Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



Транспортно-технологическая схема отправки была разработана с учетом всех требований безопасности. Белоярская АЭС и ПО «Маяк» совместно провели ряд испытаний, в ходе которых загрузка, перевозка ОЯТ, разгрузка вагона и помещение ОЯТ в хранилище отрабатывалась до мельчайших деталей. Пробная отправка кассеты-имитатора с ОЯТ на перерабатывающее предприятие состоялась в 2016 году.



«Теперь Белоярская АЭС готова начать планомерный вывоз отработавшего топлива реакторов АМБ, чтобы перейти к стадии снятия блоков с эксплуатации. Полностью вывезти отработавшее ядерное топливо первых двух энергоблоков Белоярской АЭС планируется к 2023 году. Проект имеет важное значение в области обеспечения ядерно-радиационной безопасности в атомной отрасли», — рассказали в пресс-службе.



Первый и второй энергоблоки Белоярской АЭС с уран-графитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от «Атом мирный большой») были первенцами «большой» атомной энергетики СССР. Они были окончательно остановлены в 1981 и 1989 годах соответственно, в 2014 году начался демонтаж оборудования этих блоков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: