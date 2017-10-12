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Жители Екатеринбурга задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 3,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. В Екатеринбурге население накопило перед управляющими компаниями долги за тепло и горячую воду в 3,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



«Более половины суммы долга управляющих компаний в 5,2 млрд рублей за тепло и горячую воду перед поставщиком ресурсов — это задолженность собственников жилья в многоквартирных домах в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижней Туре, Лесном», — говорится в сообщении.



В Первоуральске долг за энергоресурсы достигает 538 млн руб., в Нижней Туре и Лесном — 945 млн руб.



Ежемесячно «ЭнергосбыТ Плюс» подает около 4 тыс. исковых заявлений в отношении должников на выдачу судебных приказов. С судебными приказами энергосбытовая организация самостоятельно обращается в банковские организации для удержания долга с зарплатных карт должников. «ЭнергосбыТ Плюс» возвращает более 7 млн руб. каждый месяц в результате проведения этой процедуры.

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