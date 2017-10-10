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В Екатеринбурге будут судить мужчину за хищение свыше 1,1 млн рублей при реализации подержанных автомобилей
10 октябрь 2017 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2017. В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в хищении средств клиентов, полученных от реализации подержанных автомобилей, на сумму свыше 1,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2016 года обвиняемый со своим земляком в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга арендовали помещение на имя организации ООО «Ново-Холдинг» (торговое имя AUTOREAL).
Под данной торговой маркой они разместили в СМИ информацию об оказании гражданам услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение. После получения машин от граждан обвиняемые реализовали их по ценам ниже рыночных, а денежные средства присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению.
Всего потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело в отношении второго жителя Санкт-Петербурга выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2016 года обвиняемый со своим земляком в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга арендовали помещение на имя организации ООО «Ново-Холдинг» (торговое имя AUTOREAL).
Под данной торговой маркой они разместили в СМИ информацию об оказании гражданам услуг по продаже транспортных средств за агентское вознаграждение. После получения машин от граждан обвиняемые реализовали их по ценам ниже рыночных, а денежные средства присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению.
Всего потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело в отношении второго жителя Санкт-Петербурга выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск.
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