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В Ирбите Роспотребнадзор оштрафовал СПК «Пригородное» на 170 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. В Ирбитском районе Роспотребнадзор оштрафовал сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Пригородное» за многочисленные нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В ходе проверки инспекторы обнаружили, что кооператив нарушает порядок организации и проведения производственного лабораторного контроля за влиянием факторов производственной среды и трудового процесса, за соблюдением качества атмосферного воздуха, почвы, питьевой воды из разводящей сети. Не в полном объеме проводится вакцинация сотрудников, периодические медицинские осмотры, гигиеническое воспитание и обучение работников предприятия.



На участках, где происходит выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны, отсутствует система механической вытяжной вентиляции, нарушаются требования к местам для курения. Нарушаются требования к обращению с отходами, не оборудованы специально выделенные места для временного складирования и хранения твердых бытовых отходов (площадки с водонепроницаемым покрытием, контейнер). Установленный производителем класс опасности отходов производства не согласован с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.



Кооператив не соблюдает требования к зонам санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-бытовых нужд предприятия, отсутствует проект хозяйственно-питьевого водоснабжения. Не проводится лабораторный контроль загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта.



При осуществлении процессов производства пищевой продукции изготовитель СПК «Пригородное» не разработал и не внедрил на производстве процедуры, основанные на принципах ХАССП. В столовой предприятия нет в наглядной и доступной форме необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах.



По итогам проверки юридическое лицо привлечено по к административной ответственности в виде штрафов на сумму 170 тыс. руб., должностные лица кооператива оштрафованы на общую сумму 29 тыс. руб.



В адрес руководителя предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

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