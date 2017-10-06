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Трубы большого диаметра ЧТПЗ сертифицированы на соответствие требованиям «Газпрома»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2017. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) получил один из первых сертификатов системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ о соответствии труб большого диаметра, производимых в цехе «Высота 239», требованиям СТО Газпром 2-4.1-713-2013. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Сертификат соответствия вручил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в рамках работы VII Петербургского международного газового форума.



Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ позволяет обеспечить стабильность качества трубной продукции, поставляемой на объекты ПАО «Газпром», на всем ее жизненном цикле.



В процессе работ по сертификации трубной продукции была проведена оценка производства, сертифицирована система менеджмента качества производства на соответствие требованиям ПАО «Газпром», проведена оценка деловой репутации и испытания образцов продукции.



По результатам сертификационных процедур трубы большого диаметра производства «Высоты 239» Челябинского трубопрокатного завода признаны соответствующими всем требованиям, предъявляемым ПАО «Газпром».



Успешное прохождение сертификации в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ в очередной раз свидетельствует о высоком качестве изготавливаемой продукции.



Ранее Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы (входят в Группу ЧТПЗ) одними из первых получили в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ сертификаты соответствия систем менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2012.

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