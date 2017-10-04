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В ЦБ сообщили о случаях утечки личных данных россиян при оформлении кредитов
4 октябрь 2017 (11:06)
УрБК, Москва, 04.10.2017. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что одним из самых распространенных методов мошенников является выманивание средств у граждан, которые хотят получить кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».
В. Лях отметил, что жертвами мошенников, как правило, становятся люди, оставляющие заявки на кредиты во множестве банков. В таком случае, подчеркнул он, иногда происходит утечка личных данных.
«Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует», — рассказал В. Лях.
Он подчеркнул, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями, после чего просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.
В. Лях также заявил, что мошенники разработали методы для обмана молодежи и даже школьников, но не уточнил суть этих схем.
В. Лях отметил, что жертвами мошенников, как правило, становятся люди, оставляющие заявки на кредиты во множестве банков. В таком случае, подчеркнул он, иногда происходит утечка личных данных.
«Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует», — рассказал В. Лях.
Он подчеркнул, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями, после чего просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.
В. Лях также заявил, что мошенники разработали методы для обмана молодежи и даже школьников, но не уточнил суть этих схем.
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