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ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3 тыс. т двутавровой балки для строительства нового депо «Саларьево», которое будет обслуживать Сокольническую линию Московского метрополитена. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Двутавровая балка 70Б1 С 255 производства ЕВРАЗ НТМК используется вместо арматурных каркасов для устройства будущего депо по технологии «стена в грунте». Благодаря высоким прочностным характеристикам двутавры способны заменять сложные бетонные и железобетонные конструкции», — говорится в сообщении.



Депо «Саларьево» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Программа развития Московского метрополитена до 2020 года предусматривает строительство и реконструкцию более 10 электродепо.



Балка ЕВРАЗ НТМК применяется во многих крупных проектах развития городской инфраструктуры Москвы и России в целом. Это надежный элемент строительных металлоконструкций. ЕВРАЗ НТМК производит более 200 видов двутавров разных классов прочности. Использование стальных горячекатаных двутавров повышенной и высокой прочности позволяет снижать металлоемкость конструкций.

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