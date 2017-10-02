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На шахте Распадская ЕВРАЗа начали добычу угля из пласта с запасами в 127 млн тонн
2 октябрь 2017 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. Шахта «Распадская» (входит в состав одного из подразделений ЕВРАЗа) начала добычу угля из пласта 6-6а с балансовыми запасами более 127 млн т коксующегося угля ценной марки «ГЖ». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.
Первой запущена лава 4-6-33, запасы которой составляют 3,5 млн т рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта составил порядка 900 млн руб.
«К запуску лавы на пласту 6-6а мы готовились почти три года. Прошли 12 километров горных выработок. С шахты «Алардинской» перевезли механизированный комплекс GLINIK. Пласт мощный, по геологическим данным уголь здесь высокого качества. Ввод пласта 6-6а обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
Параллельно с подготовкой горных выработок шло строительство поверхностного технического комплекса, была произведена предварительная дегазация пласта. С запуском лавы метан будут извлекать с поверхности с помощью модульной дегазационной станции.
«В лаве 4-6-33 будет применяться комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения — это обеспечит безопасность угледобычи. Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей по пласту 6-6а будет современный дизелевозный транспорт, а также пневмоколесные машины. Для выдачи угля оборудованы две конвейерные линии: по одной уголь будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой он будет напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику «Распадская». Раздельная схема позволит своевременно готовить выемочные участки и обеспечит бесперебойную добычу», — говорится в сообщении.
На шахте «Распадская» семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. т угля.
Первой запущена лава 4-6-33, запасы которой составляют 3,5 млн т рядового угля. Инвестиционный проект по освоению пласта составил порядка 900 млн руб.
«К запуску лавы на пласту 6-6а мы готовились почти три года. Прошли 12 километров горных выработок. С шахты «Алардинской» перевезли механизированный комплекс GLINIK. Пласт мощный, по геологическим данным уголь здесь высокого качества. Ввод пласта 6-6а обеспечит предприятию стабильную работу в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.
Параллельно с подготовкой горных выработок шло строительство поверхностного технического комплекса, была произведена предварительная дегазация пласта. С запуском лавы метан будут извлекать с поверхности с помощью модульной дегазационной станции.
«В лаве 4-6-33 будет применяться комбинированная схема проветривания в комплексе с системами пылеподавления, пожаротушения и межсекционного орошения — это обеспечит безопасность угледобычи. Доставлять оборудование, материалы и перевозить людей по пласту 6-6а будет современный дизелевозный транспорт, а также пневмоколесные машины. Для выдачи угля оборудованы две конвейерные линии: по одной уголь будет выдаваться с проходческих забоев через галерею на угольный склад, по другой он будет напрямую из лавы транспортироваться на обогатительную фабрику «Распадская». Раздельная схема позволит своевременно готовить выемочные участки и обеспечит бесперебойную добычу», — говорится в сообщении.
На шахте «Распадская» семь подготовительных и три добычных участка. Средняя ежемесячная добыча составляет от 420 до 700 тыс. т угля.
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