«Ленточная» экспансия

В очередной раз уральским торговым сетям придется потесниться, так как на рынок Екатеринбурга вышел очередной федеральный игрок, планирующий всерьез заняться экспансией всей Свердловской области. Уже до конца 2017 года санкт-петербургская ТС «Лента» откроет в Екатеринбурге еще три супермаркета и один гипермаркет.Об этой торговой сети жители Екатеринбурга впервые услышали, когда в начале 2015 года на Тюменском тракте около поселка Косулино начал свою работу распределительный центр компании. Он был построен для обслуживания двух магазинов в Нижнем Тагиле, первый из которых начала работу еще в 2013 году. Тогда представители компании заявляли о том, что у них нет особых планов на развитие сети в Свердловской области, однако уже в сентябре 2015 года было объявлено о начале строительства первого гипермаркета «Ленты» общей площадью около 12,5 тыс. кв. м.Спустя шесть месяцев было объявлено о строительстве второго гипермаркета сети в Академическом районе. Площадь магазина составила 17 тыс. кв. м. В 2017 году «Лента» вновь расширила свое присутствие в Екатеринбурге. В частности, были запущены сразу три торговых точки в формате супермаркет в районе ЖБИ, Вторчермета и в центре города.Стоит отметить, что ТС «Лента» является одним из старейших игроков на торговом рынке России. Она начала работу в 1993 году в Санкт-Петербурге. Как отмечают представители компании, сеть на сегодняшний день является первой по размеру торговых площадей гипермаркетов и четвертой среди крупнейших розничных сетей России. На данный момент компания управляет 201 гипермаркетом и 64 супермаркетами в 79 городах по всей России. Общая торговая площадь превышает 1,202 млн кв. м.Как отмечают представители сети, в ближайшее время компании продолжат увеличивать свое присутствие в регионах страны. Сегодня, 29 сентября, представители «Ленты» объявили о том, что в течение IV квартала 2017 года будет открыто сразу четыре торговых точки: три супермаркета на ул. Волгоградская, Кузнецова и Бебеля, а также еще один гипермаркет на перекресте ул. Машиностроителей и 22-го Партсъезда. В планах на 2018 год открытие в Екатеринбурге еще двух гипермаркетов.«Мы планируем к 2020 году в восемь раз увеличить торговую площадь гипермаркетов, до 15-20% от общей площади сети. Помимо этого, мы собираемся запустить региональную экспансию формата «супермаркет» в 2017 году вокруг распределительных центов», — рассказала операционный директор формата «Супермаркет» ТС «Лента» Ольга Харламова.Помимо супермаркетов, руководство сети заявило о необходимости развития гипермаркетов по всей стране, в частности, в Екатеринбурге. Так, согласно стратегической цели компании, предприятие планирует открывать 150-200 кв. м. торговых площадок ежегодно именно в формате гипермаркета.Об экспансии федеральных торговых сетей на рынке Екатеринбурга эксперты говорят уже давно.«Количество продовольственных и непродовольственных федеральных сетей в Екатеринбурге с начала года увеличилось на 49 и составило 292, общий объем торговых точек увеличился более чем на 300 объектов и достиг к концу года 1,3 тыс. Число местных розничных сетей увеличилось на 20 — до 326, но при этом количество магазинов сократилось», — заявила председатель комитета администрации города по товарному рынку Елена Чернышева, когда подводила итоги 2016 года.За прошлый год значительно выросло количество магазинов торговой сети «Пятерочка», которая открыла объекты площадью 300-600 кв. м. и увеличила число точек до 100. Также увеличили свое присутствие в Екатеринбурге федеральные магазины «Перекресток», «Магнит». В 2016 году к этому списку добавилась ТС «Лента», которая нацелена не только на уральскую столицу, но и на всю область.«Мы также обращаем внимание на города, находящиеся около Екатеринбурга. Не так давно мы открыли торговую точку в Каменске-Уральском, сейчас обратили внимание на Первоуральск», — рассказал региональный директор ТС «Лента» Александр Ляпустин.В то время как федеральные сети продолжают захватывать города Свердловской области, местные компании объявляют о закрытии очередного магазина. В 2016 году ушел ритейлер «А-продукт», в 2017 году две старейших торговых компании «Звездный» и «Пикник» объявили об уходе. Стоит отметить, что закрытие последнего отчасти позволило «Ленте» расширить свое присутствие — в 2017 году сеть выкупила часть площадей, реконструировала их и открыла под своим брендом.По мнению исполнительного директора ассоциации «Товароведы-менеджеры Екатеринбурга» Марины Давовой, причиной закрытия местных игроков является в первую очередь засилье федеральных сетей.«Небольшим магазинам сложно конкурировать с крупными сетями в первую очередь из-за низких цен, которые вторые могут устанавливать. Ущерб наносится и местным поставщиками, которые не могут пробиться на прилавки федеральных сетей», — сказала М. Давова.С мнением представителя ассоциации согласен президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков.«Согласно закону о добросовестной конкуренции, на рынке не может быть представлено более 25% товаров от одной сети. Во многих городах Свердловской области, в частности, в Екатеринбурге, это требование систематически нарушается. Когда такие крупные сети как «Лента» выходят на рынок, они оттесняют более мелких игроков. Федеральные ритейлеры практически не работают с местными поставщиками, так как те не могут предоставить и необходимые объемы продукции. В результате местная торговля несет большие убытки», — сказал А. Филиппенков.Между тем у представителей ТС «Лента» свое мнение по поводу конкуренции с местными продавцами.«Современный формат торговли занимает 80% всего рынка. У локальных розничных магазинов тоже есть своя ниша и свой покупатель. Выбор делает покупатель, и если он выбирает современный формат, то другим игрокам просто нужно адаптироваться и лучше понимать своего клиента», — считает А. Ляпустин.По его мнению, Екатеринбургу не хватает именно гипермаркетов.«Самый высокий уровень проникновения современной торговли — супермаркеты и гипермаркеты — в России отмечается в Санкт-Петербурге. В остальных самых крупных городах страны этот уровень немного превышает 50%, а в других городах он существенно ниже», — сказал представитель «Ленты».На данный момент в правительстве ведется активное обсуждение законопроекта, который будет ограничивать присутствие федеральных торговых сетей в регионах страны. Однако, по мнению участников рынка, эта инициатива вряд ли сможет спасти уральский рынок, так как местным игрокам в любом случае будет сложно конкурировать с федеральными ритейлерами. В результате вполне вероятно, что в Екатеринбурге начнется очередная волна закрытия сетей уральского региона.