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Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018-2020 годы
29 сентябрь 2017 (16:36)
УрБК, Москва, 29.09.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.
«Мы сегодня получили проект бюджета, проект закона о бюджете, от правительства РФ. И приступаем к его обсуждению», — сказал В. Володин на пленарном заседании Госдумы.
«В рамках обсуждения закона о бюджете нам очень важен разговор и с министром финансов РФ, и с заместителем правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений», — добавил спикер Госдумы.
«Мы сегодня получили проект бюджета, проект закона о бюджете, от правительства РФ. И приступаем к его обсуждению», — сказал В. Володин на пленарном заседании Госдумы.
«В рамках обсуждения закона о бюджете нам очень важен разговор и с министром финансов РФ, и с заместителем правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений», — добавил спикер Госдумы.
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