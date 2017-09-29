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Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018-2020 годы

УрБК, Москва, 29.09.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина.



«Мы сегодня получили проект бюджета, проект закона о бюджете, от правительства РФ. И приступаем к его обсуждению», — сказал В. Володин на пленарном заседании Госдумы.



«В рамках обсуждения закона о бюджете нам очень важен разговор и с министром финансов РФ, и с заместителем правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений», — добавил спикер Госдумы.

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