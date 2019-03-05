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Вчера, 15:00

Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам

Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам В. Володина, законопроект будет рассмотрен в первоочередном порядке. Первое чтение назначено на 18 марта, а рассмотрение инициативы планируется завершить до конца месяца.

Предлагаемый законопроект был внесен на рассмотрение правительством РФ в феврале. Он предполагает создание голосовой базы мошенников, запрет на общение с гражданами посредством иностранных мессенджеров для сотрудников банков, госорганов и операторов связи, а также обязательное отображение названия организации при звонке.
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