Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам

Госдума РФ сегодня приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых помещений как хостелов. ...05.03.2019 Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях
УрБК, Москва, 05.03.2019. Госдума РФ сегодня приняла во втором чтении законопроект о запрете использования жилых ...03.07.2018 Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении НДС на 2%
УрБК, Москва, 03.07.2018. Госдума 3 июля 2018 года рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% ...23.01.2015 В России могут отменить бесплатные аборты
Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит законопроект об отмене бесплатных абортов. Об этом в интервью «Русской службе ...14.04.2014 Законопроект о возвращении к «зимнему времени» будет рассмотрен в Госдуме 15 апреля
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении к «зимнему времени» 15 апреля 2014 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой ...