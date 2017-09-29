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В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Мега» и «Радуга Парк», а также Южный автовокзал

29 сентябрь 2017 (14:41)

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. В Екатеринбурге продолжается массовая эвакуация из-за сообщений о минировании зданий: на данный момент поступила информация о выводе граждан из торговых центров «Мега», «Радуга Парк», «Дирижабль», «Парк Хаус», «КИТ», а также с Южного автовокзала.

Также известно об эвакуации Главпочтамта, Дома актера, «Альфа-Центр Здоровья» на ул. Максима Горького, 17, офисного здания на ул. Малышева, 101.

Аналогичные меры приняты в ряде школ, в частности, № 183, 146, 143, 44, 170.

Напомним, ранее были эвакуированы граждане из резиденции губернатора Свердловской области, правительства региона и нескольких министерств.

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