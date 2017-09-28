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Правительство РФ планирует субсидирование капитальных затрат в АПК в размере 12,9 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.09.2017. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 28 сентября на заседании правительства России представил проект распоряжения, утверждающего порядок распределения субсидий между регионами на 2017 год на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.



В результате общий объем поддержки по шести направлениям в текущем году из федерального бюджета с учетом корректировки федерального бюджета на 2017 год составит 12,9 млрд руб.



Из них на тепличные комплексы будет выделено 6,55 млрд руб.; молочные фермы — 3,83 млрд руб.; плодохранилища — 316 млн руб.; картофеле- и овощехранилища — 580 млн руб.; селекционно-генетические и селекционно-семеноводческие центры — 724 млн руб.; оптово-распределительные центры — 604 млн руб.

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