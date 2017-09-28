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Гендиректор и бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны по подозрению в хищении средств клиентов

УрБК, Москва, 28.09.2017. Генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения», — говорится в сообщении.



По сообщению ведомства, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.



В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления.



После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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