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Гендиректор и бухгалтер «ВИМ-Авиа» задержаны по подозрению в хищении средств клиентов
28 сентябрь 2017 (14:00)
УрБК, Москва, 28.09.2017. Генеральный директор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева задержаны в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения», — говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения», — говорится в сообщении.
По сообщению ведомства, совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления.
После массовых задержек и отмен рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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