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«Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Екатеринбург — Красноярск»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты по направлению Екатеринбург — Красноярск — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября 2017 года по 21 марта 2018 года по понедельникам и средам в Красноярск, а по средам и пятницам — в Екатеринбург. Билеты уже в продаже по специальной сниженной цене от 4 тыс. руб.



«Красноярск — промышленный город, но это не мешает ему привлекать туристов своими природными заповедниками, архитектурой и интересными памятниками. Природный парк «Столбы» — одно из самых необычных мест России и символ города Красноярска. Отличное место для практики навыков скалолазания разных уровней или просто пеших прогулок. Среди достопримечательностей также стоит отметить часовню Параскевы Пятницы, Усадьбу Суриковых, Свято-Покровский кафедральный собор, набережную Енисея и многое другое», — говорится в сообщении.



Новый рейс — возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала. Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call center на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

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