В Свердловской области создадут рабочую группу по вопросам переработки стеклотары

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Свердловской области на базе министерства природных ресурсов и экологии создадут рабочую группу, которая займется вопросами по переработке стеклотары в регионе. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



По данным генерального директора группы компаний «Уральская стекольная компания» Андрея Долгих, отходы из стекла составляют 15-20% в структуре всех твердых бытовых отходов, при этом почти вся использованная стеклотара попадает на свалки и полигоны, а не используется вторично.



«Ежемесячно в Свердловской области реализуется от 30 до 50 млн товаров в стеклянной упаковке. По оценке Стеклосоюза России, на стекольные заводы возвращается до 10% выпущенной продукции, но не надо забывать, что много товаров в стекле ввозится из-за границы», – отметил Андрей Долгих.



По словам экспертов, одна из причин невостребованности бутылки в том, что пивные гиганты, которые работают на российском рынке, отказались принимать свою тару, и предпочли использовать только новую.



По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, проблема переработки стекла в регионе возникла из-за нежелания жителей сортировать мусор.



«На ряде дворовых территорий поставлены отдельные контейнеры для стекла, но процент их заполнения очень низкий, далеко не все жители готовы сортировать мусор, люди по-прежнему выбрасывают стекло в общие контейнеры», – отметил Николай Смирнов.



Рабочая группа проработает варианты организации сбора использованной стеклотары, в том числе, через торговые сети, предложит меры стимулирования, как в виде налоговых льгот для переработчиков стекла, так и в виде штрафных санкций в целях улучшения экологических показателей. Также эксперты рассмотрят возможность создания на Среднем Урале предприятия по производству стеклянной тары из песка и из стеклобоя.



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