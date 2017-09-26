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В Свердловской области половина участников рынка продуктов животноводства не перешла на ЭВС
26 сентябрь 2017 (13:34)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. На сегодня 18 тыс. 090 предприятий Свердловской области, которые участвуют в обороте животноводческой продукции, зарегистрировались в автоматизированной информационной системе «Меркурий».
Это примерно половина тех, кто обязан перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), сообщила сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.
При этом все производители мясо- и молокопродуктов региона уже зарегистрировались в системе, пояснила она. Проблемы с переходом на ЭВС возникают у конечных получателей продукции — розничных точек, объектов соцкультбыта и мелкооптовых предприятий.
Напомним, с 1 января 2018 года все участники оборота животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.
Это примерно половина тех, кто обязан перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), сообщила сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.
При этом все производители мясо- и молокопродуктов региона уже зарегистрировались в системе, пояснила она. Проблемы с переходом на ЭВС возникают у конечных получателей продукции — розничных точек, объектов соцкультбыта и мелкооптовых предприятий.
Напомним, с 1 января 2018 года все участники оборота животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.
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