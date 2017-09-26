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В Свердловской области половина участников рынка продуктов животноводства не перешла на ЭВС

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. На сегодня 18 тыс. 090 предприятий Свердловской области, которые участвуют в обороте животноводческой продукции, зарегистрировались в автоматизированной информационной системе «Меркурий».



Это примерно половина тех, кто обязан перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС), сообщила сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.



При этом все производители мясо- и молокопродуктов региона уже зарегистрировались в системе, пояснила она. Проблемы с переходом на ЭВС возникают у конечных получателей продукции — розничных точек, объектов соцкультбыта и мелкооптовых предприятий.



Напомним, с 1 января 2018 года все участники оборота животноводческой продукции обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию. Система предполагает получение отдельного сертификата практически на каждом этапе производственной цепочки, вплоть до торговых точек.

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