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В Екатеринбурге будут судить четверых свердловчан за хищение автомототранспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге будут судить одного местного жителя и троих жителей Сысерти за хищения автомобилей, мотоциклов и иного имущества у жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



«В одно производство были объединены материалы 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158, частями 2 и 3 статьи 159, частью 2 статьи 161 и частью 1 статьи 222 УК РФ, — кражи в крупном и особо крупном размере, в том числе совершенные группой лиц, мошенничество в крупном размере, грабеж и незаконное хранение оружия», — говорится в сообщении.



Следствие установило, что все они в 2015-2016 годах занимались хищением автомобилей и мотоциклов на территории Екатеринбурга, затем изменяли идентификационные номера транспортных средств и продавали их по поддельным документам в соседние регионы.



28 июля 2016 года сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Кольцовском тракте и еще двоих — по месту жительства. При обыске в квартире жителя Екатеринбурга сыщики обнаружили самодельный пистолет калибра 7,3 мм и четыре патрона к нему.



Часть похищенных автомобилей сыщики разыскали и вернули законным владельцам.



В настоящее время материалы уголовного дела переданы из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в суд Железнодорожного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.



В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний подсудимые могут понести наказание до 10 лет лишения свободы.

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