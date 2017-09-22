Новости дня
В Екатеринбурге будут судить четверых свердловчан за хищение автомототранспорта
22 сентябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге будут судить одного местного жителя и троих жителей Сысерти за хищения автомобилей, мотоциклов и иного имущества у жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
«В одно производство были объединены материалы 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158, частями 2 и 3 статьи 159, частью 2 статьи 161 и частью 1 статьи 222 УК РФ, — кражи в крупном и особо крупном размере, в том числе совершенные группой лиц, мошенничество в крупном размере, грабеж и незаконное хранение оружия», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что все они в 2015-2016 годах занимались хищением автомобилей и мотоциклов на территории Екатеринбурга, затем изменяли идентификационные номера транспортных средств и продавали их по поддельным документам в соседние регионы.
28 июля 2016 года сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Кольцовском тракте и еще двоих — по месту жительства. При обыске в квартире жителя Екатеринбурга сыщики обнаружили самодельный пистолет калибра 7,3 мм и четыре патрона к нему.
Часть похищенных автомобилей сыщики разыскали и вернули законным владельцам.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в суд Железнодорожного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний подсудимые могут понести наказание до 10 лет лишения свободы.
«В одно производство были объединены материалы 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158, частями 2 и 3 статьи 159, частью 2 статьи 161 и частью 1 статьи 222 УК РФ, — кражи в крупном и особо крупном размере, в том числе совершенные группой лиц, мошенничество в крупном размере, грабеж и незаконное хранение оружия», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что все они в 2015-2016 годах занимались хищением автомобилей и мотоциклов на территории Екатеринбурга, затем изменяли идентификационные номера транспортных средств и продавали их по поддельным документам в соседние регионы.
28 июля 2016 года сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Кольцовском тракте и еще двоих — по месту жительства. При обыске в квартире жителя Екатеринбурга сыщики обнаружили самодельный пистолет калибра 7,3 мм и четыре патрона к нему.
Часть похищенных автомобилей сыщики разыскали и вернули законным владельцам.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы из ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в суд Железнодорожного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
В зависимости от степени вины и инкриминируемых каждому из членов группы противоправных деяний подсудимые могут понести наказание до 10 лет лишения свободы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге будут судить за мошенничество бывшего замначальника отдела ГУ МВД России по Свердловской области
- В Екатеринбурге будут судить «черного риэлтора», обманувшего жителей на 15,3 млн рублей
- В Екатеринбурге задержан находящийся в розыске подельник Александра Куковякина
- Жителя Арамили будут судить за мошенничество с иномарками на сумму более 10 млн рублей
- В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу 25 автомобилей
Loading...