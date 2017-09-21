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Здание гостиницы «Исеть» передали в собственность Свердловской области

21 сентябрь 2017 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче здания гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге в собственность Свердловской области. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, здание передается как объект культурного наследия, и Свердловская область обязана выполнять в отношении него требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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