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Причиной эвакуации зданий в Екатеринбурге стали анонимные письма

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Представители ГУ МВД России по Свердловской области пояснили, что причиной массовой эвакуации жителей Екатеринбурга из ТРЦ «Гринвич», горадминистрации, БЦ «Рубин» и городского цирка стали анонимные письма.



«Людей из зданий эвакуируют, так как в адрес силовых служб поступили анонимные электронные письма, в которых говорится о минировании объектов в Екатеринбурге», — пояснил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.



Напомним, что сегодня, 19 сентября 2017 года, в Екатеринбурге прошла эвакуация в зданиях администрации города, цирка, а также ТРЦ «Гринвич» и БЦ «Рубин».

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