Статьи
Екатеринбург обречен стоять в пробках
19 сентябрь 2017 (17:04)
С октября 2017 года Екатеринбургу грозит транспортный коллапс из-за перекрытия Макаровского моста. Ожидается, что нагрузка на некоторые центральные перекрестки вырастет в два раза. Предполагалось, что городские власти для снижения нагрузки построят дублер Макаровского моста. Вместо создания альтернативного маршрута чиновники посоветовали автомобилистам не заезжать в центр Екатеринбурга.
Месяц тяжелых пробок
О грядущей реконструкции Макаровского моста администрация Екатеринбурга предупреждала не один год. В первоначальном варианте ремонт путепровода был представлен в щадящем для автомобилистов варианте — с оставлением по одной полосе для движения.
До конца августа 2017 года председатель комитета по строительству горадминистрации Николай Сметанин заверял, что долгосрочных перекрытий моста в плане не предусмотрено.
«Для автомобилистов ничего не изменится — как было по одной полосе, так и останется. Совсем закрывать движение для них не будем. У нас предполагаются технологические перекрытия, но не больше чем на двое-трое суток», — говорил чиновник.
О резком изменении этих планов стало известно 19 сентября 2017 года. На пресс-конференции в администрации города Н. Сметанин объявил, что с 20 сентября мост полностью закроют для трамваев. С 7 по 23 октября путепровод будет перекрыт для автомобилей и пешеходов.
Откажитесь от центра города
Ничего хорошего от перекрытия в самой администрации города не ожидают. УрБК ранее писал о тяжелых последствиях для Екатеринбурга из-за одновременного закрытия на ремонт двух участков улицы Московской и улицы Репина в районе Центрального стадиона.
В отличие от летних месяцев в октябре нагрузка на дороги, как правило, возрастает. Во-первых, к этому времени в городе начинается пик деловой активности после сезонных отпусков. Во-вторых, заметно ухудшаются погодные условия.
По прогнозам чиновников, после начала реконструкции многократно возрастет нагрузка на перекрестки центральных улиц и магистралей, прилегающих к Макаровскому мосту. Решить проблему с пробками представители горадминистрации предложили самим автомобилистам.
Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич посоветовал водителям отказаться от поездок в центр Екатеринбурга.
«Мы посчитали предварительно, какая загрузка может прийти на перекресток 8 Марта — Ленина. Туда может прийти в часы пик в два раза больше транспорта, чем сейчас имеется пропускная способность. В связи с этим мы призываем всех жителей Екатеринбурга, а также автомобилистов, которые приезжают из области, исключить движение по данному маршруту», — сказал Яскевич.
Как передвигаться пешеходам без Макаровского моста, в администрации Екатеринбурга пока не решили.
Какой второй мост?
Еще в 2015 и в 2016 годах в администрации Екатеринбурга обещали снизить нагрузку на дороги за счет строительства дублера Макаровского моста. Два года назад предполагалось возведение путепровода со стороны Уральского государственного университета путей сообщения.
В ноябре 2016 года Николай Сметанин заявил, что автомобильное движение пустят по насыпному мосту, который построят на время реконструкции основного путепровода.
На сегодняшней пресс-конференции председателю комитета по строительству напомнили об этом обещании. Чиновник сначала пытался выдать журналистам за новый мост расширение Макаровского. Затем он все-таки признался, что по насыпному мосту автомобилистов не пустят.
«Что такое второй мост? Про проектные решения много раз говорили. Мы все рассказывали и показывали. То, что вы имеете в виду про насыпной мост, — это для строительной техники», — сказал председатель комитета по строительству горадминистрации Николай Сметанин.
По его словам, вопрос о дублере Макаровского моста будет зависеть от бюджета.
Пробки на несколько лет
Предполагается, что транспорт снова будет запущен по Макаровскому мосту с 23 октября 2017 года (если дорожники снова не сорвут сроки, как на Первомайской — Мамина-Сибиряка).
Вряд ли стоит ожидать, что грядущее перекрытие путепровода будет единственным. По планам администрации Екатеринбурга, реконструкция моста будет вестись несколько лет. Только первый этап работ продлится до 2019 года. В этой связи можно ожидать, что до окончания сроков реконструкции автомобилисты будут регулярно стоять в пробках из-за новых ограничений.
Месяц тяжелых пробок
О грядущей реконструкции Макаровского моста администрация Екатеринбурга предупреждала не один год. В первоначальном варианте ремонт путепровода был представлен в щадящем для автомобилистов варианте — с оставлением по одной полосе для движения.
До конца августа 2017 года председатель комитета по строительству горадминистрации Николай Сметанин заверял, что долгосрочных перекрытий моста в плане не предусмотрено.
«Для автомобилистов ничего не изменится — как было по одной полосе, так и останется. Совсем закрывать движение для них не будем. У нас предполагаются технологические перекрытия, но не больше чем на двое-трое суток», — говорил чиновник.
О резком изменении этих планов стало известно 19 сентября 2017 года. На пресс-конференции в администрации города Н. Сметанин объявил, что с 20 сентября мост полностью закроют для трамваев. С 7 по 23 октября путепровод будет перекрыт для автомобилей и пешеходов.
Откажитесь от центра города
Ничего хорошего от перекрытия в самой администрации города не ожидают. УрБК ранее писал о тяжелых последствиях для Екатеринбурга из-за одновременного закрытия на ремонт двух участков улицы Московской и улицы Репина в районе Центрального стадиона.
В отличие от летних месяцев в октябре нагрузка на дороги, как правило, возрастает. Во-первых, к этому времени в городе начинается пик деловой активности после сезонных отпусков. Во-вторых, заметно ухудшаются погодные условия.
По прогнозам чиновников, после начала реконструкции многократно возрастет нагрузка на перекрестки центральных улиц и магистралей, прилегающих к Макаровскому мосту. Решить проблему с пробками представители горадминистрации предложили самим автомобилистам.
Заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич посоветовал водителям отказаться от поездок в центр Екатеринбурга.
«Мы посчитали предварительно, какая загрузка может прийти на перекресток 8 Марта — Ленина. Туда может прийти в часы пик в два раза больше транспорта, чем сейчас имеется пропускная способность. В связи с этим мы призываем всех жителей Екатеринбурга, а также автомобилистов, которые приезжают из области, исключить движение по данному маршруту», — сказал Яскевич.
Как передвигаться пешеходам без Макаровского моста, в администрации Екатеринбурга пока не решили.
Какой второй мост?
Еще в 2015 и в 2016 годах в администрации Екатеринбурга обещали снизить нагрузку на дороги за счет строительства дублера Макаровского моста. Два года назад предполагалось возведение путепровода со стороны Уральского государственного университета путей сообщения.
В ноябре 2016 года Николай Сметанин заявил, что автомобильное движение пустят по насыпному мосту, который построят на время реконструкции основного путепровода.
На сегодняшней пресс-конференции председателю комитета по строительству напомнили об этом обещании. Чиновник сначала пытался выдать журналистам за новый мост расширение Макаровского. Затем он все-таки признался, что по насыпному мосту автомобилистов не пустят.
«Что такое второй мост? Про проектные решения много раз говорили. Мы все рассказывали и показывали. То, что вы имеете в виду про насыпной мост, — это для строительной техники», — сказал председатель комитета по строительству горадминистрации Николай Сметанин.
По его словам, вопрос о дублере Макаровского моста будет зависеть от бюджета.
Пробки на несколько лет
Предполагается, что транспорт снова будет запущен по Макаровскому мосту с 23 октября 2017 года (если дорожники снова не сорвут сроки, как на Первомайской — Мамина-Сибиряка).
Вряд ли стоит ожидать, что грядущее перекрытие путепровода будет единственным. По планам администрации Екатеринбурга, реконструкция моста будет вестись несколько лет. Только первый этап работ продлится до 2019 года. В этой связи можно ожидать, что до окончания сроков реконструкции автомобилисты будут регулярно стоять в пробках из-за новых ограничений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Макаровский мост в Екатеринбурге полностью закроют с 7 по 23 октября
- ГУДСР получит более 800 млн рублей на строительство развязки у Макаровского моста в Екатеринбурге
- Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется в июне 2017 года
- Скорость трамвайного движения по Макаровскому мосту увеличилась в 2 раза
- Проект реконструкции Макаровского моста будет готов через год
Loading...