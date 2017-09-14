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ЦБ составил список из одиннадцати системно значимых российских банков
14 сентябрь 2017 (11:25)
УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России опубликовал список системно значимых банков. В обновленном перечне значатся 11 банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.
Список публикуется ежегодно с 2015 года, прежде в него включались 10 банков: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Росбанк. В этом году регулятор включил в перечень Московский кредитный банк.
«В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора», — говорится в сообщении.
Список публикуется ежегодно с 2015 года, прежде в него включались 10 банков: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Росбанк. В этом году регулятор включил в перечень Московский кредитный банк.
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